В Новосибирской области сократилось число квартирных краж

Между тем полиция советует гражданам ставить в квартирах сигнализацию, чтобы уберечь свое имущество от взлома. А также проверять двери на наличие маячков и стикеров. Популярным способом проникновения является отжим пластиковых окон, также преступники пользуются отмычками и высверливают замки. Часто воришки представляются сотрудниками ЖЭУ.