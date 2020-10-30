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В Новосибирской области сократилось число квартирных краж

30 октября 2020, 14:51
Сигнализация может спасти квартиру от взлома.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили об уменьшении квартирных краж в первом полугодии.

Согласно данным полиции, в 2020 году за указанный период было совершено 420 преступлений, в 2019 года – 614.

Воришки чаще всего выносят из квартир украшения, деньги, а также дорогие шубы из натурального меха и гаджеты. Имущественные преступления не привязаны к таким факторам, как сезонность, выходные дни.

Между тем полиция советует гражданам ставить в квартирах сигнализацию, чтобы уберечь свое имущество от взлома. А также проверять двери на наличие маячков и стикеров. Популярным способом проникновения является отжим пластиковых окон, также преступники пользуются отмычками и высверливают замки. Часто воришки представляются сотрудниками ЖЭУ.

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