В субботу в Новосибирске ожидается гололед

В Новосибирской области прогнозируются относительно теплые и снежные выходные. Так, по данным Западно--Сибирского УГМС, в субботу, 31 октября, днем воздух прогреется до +1 +6 градусов, ночью термометр покажет минимум -4. Осадки ожидаются на протяжении всего дня. И если ночью будет идти снег, то днем ожидается дождь. Ветер может усилиться до 13 м/с.
В самом Новосибирске окажется прохладнее. Температура ночью составит -1 градус, зато днем она поднимется максимум до +3. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.
Ночью и днем в столице Сибири прогнозируется мокрый снег. Утром на дорогах возможна гололедица.