В субботу в Новосибирске ожидается гололед

В Новосибирской области прогнозируются относительно теплые и снежные выходные. Так, по данным Западно--Сибирского УГМС, в субботу, 31 октября, днем воздух прогреется до +1 +6 градусов, ночью термометр покажет минимум -4. Осадки ожидаются на протяжении всего дня. И если ночью будет идти снег, то днем ожидается дождь. Ветер может усилиться до 13 м/с.