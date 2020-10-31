atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске четыре автомобиля разбились об островок безопасности без знака

1 ноября 2020, 00:13
В темноте препятствие стало незаметно

В субботу, 31 октября, в Октябрьском районе Новосибирска отсутствующий дорожный знак на островке безопасности спровоцировал несколько аварий. На улице Выборной остановка «Педагогический университет» оказалась без знака, указывающего водителям на препятствие.

Если днем водители еще успевали заметить выступ в асфальте, то в снег вечером делать это стало очень сложно. В итоге несколько автомобилей налетели на островок, получив серьезные повреждения.

По словам подписчика сообщества АСТ-54, как минимум четыре автомобиля попали в аварию. Один из них остался без колёс прямо на проезжей части.

Материалы по теме
В Новосибирске 14-летняя девочка получила серьезные травмы в массовом ДТПВ Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52