В Новосибирске четыре автомобиля разбились об островок безопасности без знака

В субботу, 31 октября, в Октябрьском районе Новосибирска отсутствующий дорожный знак на островке безопасности спровоцировал несколько аварий. На улице Выборной остановка «Педагогический университет» оказалась без знака, указывающего водителям на препятствие.
Если днем водители еще успевали заметить выступ в асфальте, то в снег вечером делать это стало очень сложно. В итоге несколько автомобилей налетели на островок, получив серьезные повреждения.
По словам подписчика сообщества АСТ-54, как минимум четыре автомобиля попали в аварию. Один из них остался без колёс прямо на проезжей части.