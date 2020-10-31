В Новосибирске рассказали о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом

По ее словам, самой тяжелой группой пациентов можно назвать лиц старше 70 лет. У них клинически нет никаких жалоб, но поражения организма очень значимы. Такие пациенты могут получить положительный тест на Covid-19, но испытывать небольшую одышку, легкую температуру. Таких пациентов среди ковидных много.