В Новосибирске рассказали о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом

Главный врач новосибирского кардиологического диспансера рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом.
Оксана Дуничева выделила категорию граждан, которые тяжелее всего переносят заболевание.
По ее словам, самой тяжелой группой пациентов можно назвать лиц старше 70 лет. У них клинически нет никаких жалоб, но поражения организма очень значимы. Такие пациенты могут получить положительный тест на Covid-19, но испытывать небольшую одышку, легкую температуру. Таких пациентов среди ковидных много.
Сейчас в инфекционном стационаре кардиологического диспансера лежат 126 тяжелых больных с коронавирусом. У них есть сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые патологии, патологии бронхолегочного аппарата.
«Течение болезни бывает разным, с молниеносными тромботическими осложнениями. И пациентов, которые страдают, скажем, нарушениями ритма, рефрактерно-артериальной гипертензией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, лечить наиболее опасно. Потому что препараты, которые мы применяем при инфекциях COVID-19, очень сложные», – уточнила главврач.