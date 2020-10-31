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В Новосибирске рассказали о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом

31 октября 2020, 10:41
В реанимациях лежать десятки тяжелых пациентов с коронавирусом.

Главный врач новосибирского кардиологического диспансера рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом.

Оксана Дуничева выделила категорию граждан, которые тяжелее всего переносят заболевание.

По ее словам, самой тяжелой группой пациентов можно назвать лиц старше 70 лет. У них клинически нет никаких жалоб, но поражения организма очень значимы. Такие пациенты могут получить положительный тест на Covid-19, но испытывать небольшую одышку, легкую температуру. Таких пациентов среди ковидных много.

Сейчас в инфекционном стационаре кардиологического диспансера лежат 126 тяжелых больных с коронавирусом. У них есть сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые патологии, патологии бронхолегочного аппарата.

«Течение болезни бывает разным, с молниеносными тромботическими осложнениями. И пациентов, которые страдают, скажем, нарушениями ритма, рефрактерно-артериальной гипертензией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, лечить наиболее опасно. Потому что препараты, которые мы применяем при инфекциях COVID-19, очень сложные», – уточнила главврач.

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