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В Новосибирской области за сутки 4 584 человек заболели ОРВИ

31 октября 2020, 13:49
Из них 16 пациентов госпитализированы

Утром 31 октября новосибирский оперативный штаб сообщил, что в области зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 106 детей. 14 391 человек выздоровел.

На данный момент в больницах с коронавирусом или с подозрением на него находятся 59 детей. Таких взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в стационарах Новосибирска – 3 788. В больницах районов области - 1 493 пациента.

За время пандемии в Новосибирской области сделано 714 424 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3 431 житель области, а 54 484 человека с него сняты.

За прошедшие сутки к врачам из-за ОРВИ обратились 4 584 новосибирца. Из них госпитализированы 16 пациентов.

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