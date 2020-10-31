В Новосибирской области за сутки 4 584 человек заболели ОРВИ

Утром 31 октября новосибирский оперативный штаб сообщил, что в области зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 106 детей. 14 391 человек выздоровел.
На данный момент в больницах с коронавирусом или с подозрением на него находятся 59 детей. Таких взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в стационарах Новосибирска – 3 788. В больницах районов области - 1 493 пациента.
За время пандемии в Новосибирской области сделано 714 424 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3 431 житель области, а 54 484 человека с него сняты.
За прошедшие сутки к врачам из-за ОРВИ обратились 4 584 новосибирца. Из них госпитализированы 16 пациентов.