Новосибирская танцовщица сняла откровенный клип про дуальность человека

«Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком «минус», — прокомментировала танцовщица свое творение.