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Новосибирская танцовщица сняла откровенный клип про дуальность человека

1 ноября 2020, 14:40
Весь танец снят одним дублем.

Известная новосибирская танцовщица Юлианна Кобцева сняла и выложила видео со своим откровенным танцем. Юлианна танцует под песню «Shabrang» исполнительницы Sevdaliza.

«Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком «минус», — прокомментировала танцовщица свое творение.

Автор добавила, что танцем она хотела утвердить дуальность греха и невинности. У клипа сложная хореография: весь танец снят одним дублем. Это исключало возможность малейшей ошибки. Постановщиков выступила сама Юлианна Кобцева. Снимался клип в Москве.

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