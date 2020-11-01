Новосибирская танцовщица сняла откровенный клип про дуальность человека

Известная новосибирская танцовщица Юлианна Кобцева сняла и выложила видео со своим откровенным танцем. Юлианна танцует под песню «Shabrang» исполнительницы Sevdaliza.
«Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком «минус», — прокомментировала танцовщица свое творение.
Автор добавила, что танцем она хотела утвердить дуальность греха и невинности. У клипа сложная хореография: весь танец снят одним дублем. Это исключало возможность малейшей ошибки. Постановщиков выступила сама Юлианна Кобцева. Снимался клип в Москве.