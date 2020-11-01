Новосибирский «Локомотив» начнет Лигу чемпионов в декабре

Европейская конфедерация волейбола озвучила формат, в котором пройдет 4-ый раунд Лиги чемпионов. Из-за коронавируса турнир станет круговым и пройдет в два этапа.
Первый круговой турнир пройдет с 1 по 3 декабря в Италии. Второй состоится с 9 по 11 февраля уже 2021 года в Германии.
Новосибирский «Локомотив» попал в группу Е. В соперники жеребьевка выбрала немецкий «Фридрихсхафен» и чешский «Карловарско». Еще одним клубом стал и итальянским «Трентино», пробившийся через квалификационный раунд.
Победители пяти подгрупп выйдут сразу в четвертьфинал. Компанию им составят три клуба, показавшие лучшие результаты среди занявших вторые места.