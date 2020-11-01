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«Сибирь» выиграла в Нижнекамске 3:1

1 ноября 2020, 23:23
После этой встречи команды ждет 10-дневный перерыв на игры Евротура.

В очередном матче КХЛ "Сибирь" в Нижнекамске выиграла у местного "Нефтехимика" 3:1. По уже сложившейся в последнее время традиции последнюю шайбу сибиряки забросили в пустые ворота. На этот раз это сделал Александр Шаров.

Также авторами голов стали Дмитрий Саюстов и Олег Ли. У "Нефтехимика" отличился Валерий Галузин. Вратарь "Сибири" Харри Сятери отразил 19 бросков.

После этой встречи команды ждет 10-дневный перерыв на игры Евротура. Ни один игрок "Сибири" в турнире участия не примет.

Следующую игру "Сибирь" сыграет 11 ноября дома. В Новосибирск приедет минское "Динамо".

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