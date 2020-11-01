«Сибирь» выиграла в Нижнекамске 3:1

В очередном матче КХЛ "Сибирь" в Нижнекамске выиграла у местного "Нефтехимика" 3:1. По уже сложившейся в последнее время традиции последнюю шайбу сибиряки забросили в пустые ворота. На этот раз это сделал Александр Шаров.