«Сибирь» выиграла в Нижнекамске 3:1

В очередном матче КХЛ "Сибирь" в Нижнекамске выиграла у местного "Нефтехимика" 3:1. По уже сложившейся в последнее время традиции последнюю шайбу сибиряки забросили в пустые ворота. На этот раз это сделал Александр Шаров.
Также авторами голов стали Дмитрий Саюстов и Олег Ли. У "Нефтехимика" отличился Валерий Галузин. Вратарь "Сибири" Харри Сятери отразил 19 бросков.
После этой встречи команды ждет 10-дневный перерыв на игры Евротура. Ни один игрок "Сибири" в турнире участия не примет.
Следующую игру "Сибирь" сыграет 11 ноября дома. В Новосибирск приедет минское "Динамо".