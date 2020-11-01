Супруга новосибирского экс-губернатора рекомендовала гомеопатию против коронавируса

Врач-инфекционист Наталья Толоконская (супруга экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского), заявила о необходимости включения гомеопатии в методы лечения коронавируса. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.
Таким образом Толоконская прокомментировала сообщение о том, что депутаты Госдумы рекомендовали российскому Минздраву использовать в рамках комплексной терапии COVID-19 дополнительные методы. Среди них и гомеопатические средства.
Наталья Петровна как раз практикует биорегуляторную медицину, основанную на отказе от общепринятых медикаментов. Основой лечения врач Толоконская считает позитивные эмоции.
"Паника и животный страх достигли своего апогея! Люди ждут позитивной интерпретации событий, моральной поддержки и помощи! Прекратите панику, это разоряет ваш иммунитет! Сосредоточьтесь на укреплении своего здоровья! Для этого нужна радость", - писала летом с соцсетях Наталья Петровна. Они же добавила, что причина смерти человека не в вирусе, а в серьезной поломке иммунитета.