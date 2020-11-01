atas.info
ГлавноеВсе новости

Супруга новосибирского экс-губернатора рекомендовала гомеопатию против коронавируса

1 ноября 2020, 19:47
Основой лечения врач Толоконская считает позитивные эмоции.

Врач-инфекционист Наталья Толоконская (супруга экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского), заявила о необходимости включения гомеопатии в методы лечения коронавируса. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

Таким образом Толоконская прокомментировала сообщение о том, что депутаты Госдумы рекомендовали российскому Минздраву использовать в рамках комплексной терапии COVID-19 дополнительные методы. Среди них и гомеопатические средства.

Наталья Петровна как раз практикует биорегуляторную медицину, основанную на отказе от общепринятых медикаментов. Основой лечения врач Толоконская считает позитивные эмоции.

"Паника и животный страх достигли своего апогея! Люди ждут позитивной интерпретации событий, моральной поддержки и помощи! Прекратите панику, это разоряет ваш иммунитет! Сосредоточьтесь на укреплении своего здоровья! Для этого нужна радость", - писала летом с соцсетях Наталья Петровна. Они же добавила, что причина смерти человека не в вирусе, а в серьезной поломке иммунитета.

Материалы по теме
Супруга новосибирского экс-губернатора Толоконская негативно высказалась о дезинфекции от коронавирусаСупруга новосибирского экс-губернатора раскритиковала масочный режимСупруга новосибирского экс-губернатора осудила антиковидные меры в школах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52