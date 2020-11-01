Супруга новосибирского экс-губернатора рекомендовала гомеопатию против коронавируса

"Паника и животный страх достигли своего апогея! Люди ждут позитивной интерпретации событий, моральной поддержки и помощи! Прекратите панику, это разоряет ваш иммунитет! Сосредоточьтесь на укреплении своего здоровья! Для этого нужна радость", - писала летом с соцсетях Наталья Петровна. Они же добавила, что причина смерти человека не в вирусе, а в серьезной поломке иммунитета.