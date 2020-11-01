В Минздраве прокомментировали закрытие поликлиники в Искитиме

В поликлинике №2 в Искитиме в понедельник 2 ноября возобновится массовый прием. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на источник в региональном Минздраве.
Напомним, поликлиника закрылась, так как в ней остались лишь два врача. Остальные заболели. По этой причине было принято решение приостановить прием больных в выходные дни.
Однако, как заверяет ведомство, пациенты не остаются без медпомощи. на дом к больным приезжает мобильная инфекционная бригада поликлиники. Также продолжает работу служба скорой помощи.
Кроме того, дежурный терапевт при необходимости принимает пациентов в Искитимской горбольнице. Продолжают работу поликлиника №1 и детская поликлиника.