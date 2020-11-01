atas.info
ГлавноеВсе новости

В Минздраве прокомментировали закрытие поликлиники в Искитиме

1 ноября 2020, 14:25
Как заверяет ведомство, пациенты не остаются без медпомощи.

В поликлинике №2 в Искитиме в понедельник 2 ноября возобновится массовый прием. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на источник в региональном Минздраве.

Напомним, поликлиника закрылась, так как в ней остались лишь два врача. Остальные заболели. По этой причине было принято решение приостановить прием больных в выходные дни.

Однако, как заверяет ведомство, пациенты не остаются без медпомощи. на дом к больным приезжает мобильная инфекционная бригада поликлиники. Также продолжает работу служба скорой помощи.

Кроме того, дежурный терапевт при необходимости принимает пациентов в Искитимской горбольнице. Продолжают работу поликлиника №1 и детская поликлиника.

Материалы по теме
Как пациенты с коронавирусом лежат на лестнице новосибирской больницыВ новосибирские больницы купили 300 новых концентраторов кислородаВ Новосибирске ещё одну больницу перепрофилируют под коронавирусный госпиталь
#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52