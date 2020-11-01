В Новосибирске аптеки оштрафовали за продажу антибиотиков без рецепта

В Новосибирске зафиксированы несколько фактов продажи антибиотиков без рецептов. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Как рассказала руководитель Росздравнадзора Елена Хрусталева, в Новосибирске было проведено 35 контрольных закупок. 22 антибиотики были проданы без рецептов. Составлено 43 административных протокола. Юридические и должностные лица оштрафованы в сумме на 600 тысяч рублей.
Напомним, чиновники от медицины именно в ажиотажном спросе на препараты видят причины отсутствия лекарств в аптеках. Из-за роста заболеваемости коронавирусом новосибирцы кинулись скупать лекарства, что стало сюрпризом для властей.