В Новосибирске аптеки оштрафовали за продажу антибиотиков без рецепта

Как рассказала руководитель Росздравнадзора Елена Хрусталева, в Новосибирске было проведено 35 контрольных закупок. 22 антибиотики были проданы без рецептов. Составлено 43 административных протокола. Юридические и должностные лица оштрафованы в сумме на 600 тысяч рублей.