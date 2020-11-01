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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека

1 ноября 2020, 13:50
Всего жертвами COVID-19 с начала пандемии пали уже 590 новосибирцев.

Еще 4 пациента с коронавирусом умерли в больницах Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на 1 ноября. Согласно им ушли из жизни мужчины мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, и 72-летняя женщина. Всего жертвами COVID-19 с начала пандемии пали уже 590 новосибирцев.

За сутки коронавирусом заболели еще 177 человек (17 483 с начала пандемии, из них 1 116 - дети). Выздоровели 54 (14 445).

В отделения интенсивной терапии помещены 115 человек. 38 наиболее тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске в инфекционные стационары госпитализированы 3 777 взрослых и 59 несовершеннолетних. У всех их подозрение на коронавирус или уже подтвержден диагноз. Еще 1 455 аналогичных пациентов лежат в ЦРБ области.

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#Новости#Происшествия
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