В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека

Еще 4 пациента с коронавирусом умерли в больницах Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на 1 ноября. Согласно им ушли из жизни мужчины мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, и 72-летняя женщина. Всего жертвами COVID-19 с начала пандемии пали уже 590 новосибирцев.