В Новосибирской области еще 177 человек заболели коронавирусом

Еще 177 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 1 ноября.
Выздоровели 54 пациента. Четверо скончались. Это мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, и 72-летняя женщина.
Таким образом с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 17 483 человека, 1 116 из них – дети. 14 445 человек выздоровели, 590 новосибирцев умерли.
В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. Особенно тяжело болезнь протекает у 38 пациентов. Они помещены в реанимациях на аппараты ИВЛ.
В Новосибирске в инфекционные стационары госпитализированы 3 777 взрослых и 59 детей. Все это – пациенты с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом. Еще 1 455 аналогичных пациентов лежат в больницах районов области.
В НСО провели 716 661 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 585 жителей области. 54 811 человек отбыли необходимый карантин и сняты с меднаблюдения.
За минувшие сутки ОРВИ заболели 4 222 новосибирца. 29 пациентов пришлось госпитализировать.