В Новосибирской области еще 177 человек заболели коронавирусом

В Новосибирске в инфекционные стационары госпитализированы 3 777 взрослых и 59 детей. Все это – пациенты с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом. Еще 1 455 аналогичных пациентов лежат в больницах районов области.