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В Новосибирской области еще 177 человек заболели коронавирусом

1 ноября 2020, 13:39
Выздоровели 54 пациента.

Еще 177 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 1 ноября.

Выздоровели 54 пациента. Четверо скончались. Это мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, и 72-летняя женщина.

Таким образом с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 17 483 человека, 1 116 из них – дети. 14 445 человек выздоровели, 590 новосибирцев умерли.

В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. Особенно тяжело болезнь протекает у 38 пациентов. Они помещены в реанимациях на аппараты ИВЛ.

В Новосибирске в инфекционные стационары госпитализированы 3 777 взрослых и 59 детей. Все это – пациенты с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом. Еще 1 455 аналогичных пациентов лежат в больницах районов области.

В НСО провели 716 661 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 585 жителей области. 54 811 человек отбыли необходимый карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки ОРВИ заболели 4 222 новосибирца. 29 пациентов пришлось госпитализировать.

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