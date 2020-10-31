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В Новосибирской области еще 182 человека заразились коронавирусом

31 октября 2020, 13:20
Общее число инфицированных достигло 17 306

Сегодня, 31 октября, новосибирский оперативный штаб сообщил, что в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 106 детей. То есть за сутки заболевших стало на 182 больше. 14 391 человек уже выздоровел, а суточный прирост тех, у кого больше не определяется коронавирус, составил 161 пациента.

От коронавируса скончались еще три человека. Это мужчины в возрасте 62 года и 92 года, и женщина, которой было 65 лет. За все время пандемии по официальным данным в Новосибирской области от коронавируса умерли 586 человек.

В отделениях реанимации больниц находятся 118 человек. На ИВЛ – 34 пациента.

На данный момент в госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в стационарах Новосибирска – 3 788, а в больницах районов области - 1 493 человека.

За время пандемии в Новосибирской области проведено 714 424 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3 431 житель области, а 54 484 человека с него сняты.

Продолжает оставаться напряженной ситуация с ОРВИ. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 4 584 обращенияк врачам, госпитализированы 16 пациентов.

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