В Новосибирской области еще 182 человека заразились коронавирусом

Сегодня, 31 октября, новосибирский оперативный штаб сообщил, что в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 106 детей. То есть за сутки заболевших стало на 182 больше. 14 391 человек уже выздоровел, а суточный прирост тех, у кого больше не определяется коронавирус, составил 161 пациента.