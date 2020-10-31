Новосибирская компания разработала 15-минутную тест-систему на коронавирус

Ранее эта же компания заявила о производстве экспресс-тестов на коронавирус, которые занимают 40 минут и показывают точный результат в 94% случаях. В основе лежит технология изотермальной амплификации – разновидность метода ПЦР. Производство после одобрения в Роспотребнадзоре уже запустили.