Жительница Новосибирска рассказала, как спасала зараженного коронавирусом мужа

«Я не ищу виноватых. И ни в коем случае не обвиняю врачей. Я благодарна им и буду благодарна до конца жизни. Даже спустя 12 часов я услышала заветное «скорая» в домофоне... Я видела, как ни одна из машин не развернулась, когда сказали, что мест нет, как просили за каждого. Как вздыхают врач и дежурная бригада, говорят: «Заводите...» Как они подходят в очереди к тем, кто приехал сам, меряют давление и кислород... Как они устали... Все... Но только общими усилиями мы сможем что-то сделать!» - говорит Мария.