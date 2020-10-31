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Жительница Новосибирска рассказала, как спасала зараженного коронавирусом мужа

31 октября 2020, 11:58
Женщина не может найти лекарств в городе.

Жительница Новосибирска Мария Подкорытова рассказала о том, как добивалась госпитализации больного коронавирусом мужа с температурой 39,5 и поражением легких.

Когда супруг Марии заболел, она позвонила в скорую помощь, но в итоге они поехали сами в больницу. У медучреждения выстроилась большая очередь из машин скорых, и в каждой тяжелый больной. Марию с мужем отправили домой, поставив диагноз «пневмония средней тяжести» и посоветовав купить самостоятельно кислород. Вот только это стоило 51 тыс. рублей.

Наутро мужчине стало хуже, и супруга повезла его в 25-ю медсанчасть, но и там отказали в госпитализации. В 3-й больнице не оказалось дежурной бригады, и по дороге домой женщина принимает решение вызывать скорую. У супруга упал кислород до 88, а температура составила 39,3.

Спустя 12 часов к ним наконец приезжает скорая и госпитализирует в больницу №3. Там врач заключает: «Ситуация с легкими ухудшилась, динамика отрицательная». Тест на коронавирус оказался положительным.

«Я не ищу виноватых. И ни в коем случае не обвиняю врачей. Я благодарна им и буду благодарна до конца жизни. Даже спустя 12 часов я услышала заветное «скорая» в домофоне... Я видела, как ни одна из машин не развернулась, когда сказали, что мест нет, как просили за каждого. Как вздыхают врач и дежурная бригада, говорят: «Заводите...» Как они подходят в очереди к тем, кто приехал сам, меряют давление и кислород... Как они устали... Все... Но только общими усилиями мы сможем что-то сделать!» - говорит Мария.

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#Новости#Происшествия
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