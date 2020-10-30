12 тысяч упаковок антибиотиков поступили в аптеки Новосибирска

Лекарства, поступившие в Новосибирск с Дальнего Востока, по плану поступили в продажу. Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», должно хватить на семь дней. Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.
Как заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас ведутся переговоры с фармацевтическими компаниями и поставщиками. Необходимо, чтобы лекарства поступали в аптеки непрерывно. Также власти договариваются о поставках в Новосибирск градусников.
Напомним, также антибиотики поступили в сеть аптек «Социалочка». Туда привезли 13 тысяч упаковок «Азитромицина», 6 тысяч упаковок «Цефтриаксона» и еще ряд препаратов для лечения коронавируса. Из-за ажиотажного спроса пости все препараты уже раскуплены.