12 тысяч упаковок антибиотиков поступили в аптеки Новосибирска

Лекарства, поступившие в Новосибирск с Дальнего Востока, по плану поступили в продажу. Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», должно хватить на семь дней. Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.