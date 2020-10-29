Дальневосточные антибиотики появятся в аптеках Новосибирска 30 октября

В Новосибирск приехала долгожданная партия антибиотиков. Ее прибытие отсрочилось на несколько дней из-за непогоды. Лекарства поступили в Новосибирскую область по прямому договору с российским производителем.
Всего поступило 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1 900 упаковок «Левомицетина». Утром 30 октября они поступят в продажу сети муниципальных аптек. Всего на реализацию дальневосточные лекарства взяли 17 торговых точек во всех районах города. Это аптеки №2, 7, 48, 49, 25, 70, 72, 80, 91 141, 143, 231, 237, 241, 253, 274 и 279
Поступили антибиотики и в сеть аптек «Социалочка». Там в ажиотаже почти вся партия раскуплена. Новосибирцы закупают лекарства не только себе, но и друзьям и родственникам из соседних городов и областей.