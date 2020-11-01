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За две партии антибиотиков аптеки Новосибирска заработают 9 млн рублей

1 ноября 2020, 15:08
Все эти антибиотики в условиях ажиотажного спроса реализуются по рецептам.

Примерно 9 миллионов рублей составит выручка новосибирских аптек после того, как они реализуют две партии антибиотиков, поступивших в муниципальную сеть на этой неделе. Возможную прибыль аптек посчитали эксперты НГС.

Напомним, 19 тысяч упаковок антибиотиков завезли в сеть аптек «Социалочка». За сутки фармацевты реализовали почти весь запас «Цефтриаксона».

С Дальнего Востока привезли 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1900 упаковок «Левомицетина». Их реализацией занимается муниципальная аптечная сеть. Как посчитал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, этих препаратов должно хватить на неделю.

Все эти антибиотики в условиях ажиотажного спроса реализуются по рецептам. Их врачи выписывают больным коронавирусом. До этого в городе ощущался серьезный дефицит лекарств.

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