За две партии антибиотиков аптеки Новосибирска заработают 9 млн рублей

Примерно 9 миллионов рублей составит выручка новосибирских аптек после того, как они реализуют две партии антибиотиков, поступивших в муниципальную сеть на этой неделе. Возможную прибыль аптек посчитали эксперты НГС.
Напомним, 19 тысяч упаковок антибиотиков завезли в сеть аптек «Социалочка». За сутки фармацевты реализовали почти весь запас «Цефтриаксона».
С Дальнего Востока привезли 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1900 упаковок «Левомицетина». Их реализацией занимается муниципальная аптечная сеть. Как посчитал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, этих препаратов должно хватить на неделю.
Все эти антибиотики в условиях ажиотажного спроса реализуются по рецептам. Их врачи выписывают больным коронавирусом. До этого в городе ощущался серьезный дефицит лекарств.