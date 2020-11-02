Агрессивный рак пищевода диагностировали 145 жителям Новосибирской области

По словам специалиста, рак пищевода явно проявляется уже на второй стадии. Первым признаком является затруднение прохождения пищи (дисфагия). На первой стадии человек чувствует лишь небольшой дискомфорт, но ФГС делают, когда ситуация усугубляется, и это уже вторая стадия. Также о раке пищевода могут свидетельствовать и другие симптомы: похудение, слабость, утомляемость.