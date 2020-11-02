Агрессивный рак пищевода диагностировали 145 жителям Новосибирской области

В Новосибирской области агрессивный рак пищевода выявили у 145 местных жителей в 2019 году. Чаще всего диагноз ставят мужчинам.
Как рассказал врач-онколог Новосибирского областного онкоцентра Александр Соболев НГС, летальность у данного вида рака очень высока и составляет более 50% в первый год после установления диагноза.
Первая стадия выявлена у 5,5% пациентов, вторая-третья – 60%, четвертая – 33-35%.
По словам специалиста, рак пищевода явно проявляется уже на второй стадии. Первым признаком является затруднение прохождения пищи (дисфагия). На первой стадии человек чувствует лишь небольшой дискомфорт, но ФГС делают, когда ситуация усугубляется, и это уже вторая стадия. Также о раке пищевода могут свидетельствовать и другие симптомы: похудение, слабость, утомляемость.
Врачи используют КТ для определения области распространения рака – метастазы, протяженность опухоли. Чаще всего данный вид онкозаболевания дает метастазы на региональные и подключичные лимфоузлы, легкие и печень.
При выявлении рака на первой стадии рекомендуют хирургическое лечение, на второй и третьей – предоперационная химиолучевая терапия, на четвертой – паллиативная химиотерапия.
«К сожалению, для рака пищевода таргетной терапии нет, есть химио- и иммунотерапия, но пока большого опыта применения последней нет», - говорит Соболев.
Врач советует в первую очередь следить за состоянием здоровья тем, у кого близкие имели злокачественные образования ЖКТ и тем, кто употребляет алкоголь, курит и занят на вредном производстве. Раз в год не помешает делать ФГС.