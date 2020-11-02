Микрорайон Бердска остался 2 ноября в холода без отопления и горячей воды

В понедельник, 2 ноября, жителям Бердска пришлось вынести новое испытание. Во всем Микрорайоне исчезли отопление и горячая вода, сообщает издание «Курьер».
В КБУ Бердска журналистам рассказали, что отключение произошло из-за прорыва трубы на теплотрассе. Дефект уже обнаружен, заявил заместитель директора по строительству КБУ Александр Алексеенко.
В настоящее время сотрудники коммунальной службы устраняют последствия аварии в районе котельной «Новая». Вернуть тепло и горячую воду людям они планируют в течение дня.