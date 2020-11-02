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Микрорайон Бердска остался 2 ноября в холода без отопления и горячей воды

2 ноября 2020, 12:17
Люди замерзают из-за коммунальной аварии

В понедельник, 2 ноября, жителям Бердска пришлось вынести новое испытание. Во всем Микрорайоне исчезли отопление и горячая вода, сообщает издание «Курьер».

В КБУ Бердска журналистам рассказали, что отключение произошло из-за прорыва трубы на теплотрассе. Дефект уже обнаружен, заявил заместитель директора по строительству КБУ Александр Алексеенко.

В настоящее время сотрудники коммунальной службы устраняют последствия аварии в районе котельной «Новая». Вернуть тепло и горячую воду людям они планируют в течение дня.

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