535 случаев заражения коронавирусом выявлено в Бердске

В Бердске с начала пандемии уже 535 человек заболели коронавирусом. Таковы данные городского оперштаба на утро 1 ноября.
Минувшие сутки принесли 8 случаем заражения коронавирусной инфекцией. Это на два человека меньше, чем в субботу.
Победили недуг и выписаны из больниц 449 бердчан. Но за минувшие сутки в Бердске ни один больной коронавирусом выписан не был.
Несколько пациентов ждут подтверждающих результатов тестов. Под наблюдением медиков находятся около 1800 бердчан.
Всего в Новосибирской области с начала пандемии COVID-19 заболели 17 483 человека (+177 за минувшие сутки). 14 445 человек выздоровели (+54 за минувшие сутки). Умерли 590 (+4 за минувшие сутки.