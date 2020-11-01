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535 случаев заражения коронавирусом выявлено в Бердске

1 ноября 2020, 14:58
Победили недуг и выписаны из больниц 449 бердчан.

В Бердске с начала пандемии уже 535 человек заболели коронавирусом. Таковы данные городского оперштаба на утро 1 ноября.

Минувшие сутки принесли 8 случаем заражения коронавирусной инфекцией. Это на два человека меньше, чем в субботу.

Победили недуг и выписаны из больниц 449 бердчан. Но за минувшие сутки в Бердске ни один больной коронавирусом выписан не был.

Несколько пациентов ждут подтверждающих результатов тестов. Под наблюдением медиков находятся около 1800 бердчан.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии COVID-19 заболели 17 483 человека (+177 за минувшие сутки). 14 445 человек выздоровели (+54 за минувшие сутки). Умерли 590 (+4 за минувшие сутки.

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