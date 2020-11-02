Нарушителей масочного режима искали в электричках в Новосибирской области

Накануне выходных новосибирские чиновники и сотрудники дорожного хозяйства вместе с полицейскими решили прокатиться на пригородном электропоезде. Не просто так, а с целью проверки соблюдения масочного режима.
Из Бердска в Новосибирск 30 октября пассажиры ехали в компании проверяющих. Не всем удалось отвертеться от профилактической беседы - чиновники отчитались о 35 пассажирах, с которыми удалось поговорить.
По словам гендиректора компании «Экспресс-пригород» Екатерины Куфаревой, при продаже билетов кассиры напоминают пассажирам о масках и раздают памятки. Одновременно предупреждения о необходимости соблюдения масочного режима постоянно звучат по громкой связи.