Процент свободных коек в ковидных госпиталях назвали в новосибирском Минздраве

Сегодня, 2 ноября, замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила о снижении дефицита коек в коронавирусных госпиталях. Сделала она это во время онлайн-брифинга.
- Коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в области свободен на 19%. Сегодня приступил к работе еще один ковидный госпиталь – это федеральное учреждение СОМЦ ФМБА, оно даст 150 дополнительных мест, - рассказала чиновница.
Места в больницах держат для пациентов с тяжелым протеканием инфекции. Об этом на прошлой неделе заявлял сам министр Хальзов. Около 10% коек всегда стараются держать свободными.
Напомним, недавно в качестве коронавирсного госпиталя снова заработал кардиодиспенсер. Перепрофилирование больниц началось с начала октября.