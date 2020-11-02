В Новосибирской области 118 учителей заразились коронавирусом

Чиновники Новосибирской области не скрывают, что среди учителей региона много заболевших коронавирусом. По данным министра образования Сергея Федорчука, опасной инфекцией заразились 118 учителей из общеобразовательных школ.
Среди работников детских садов коронавирус выявлен у 66 работников. Еще трое заболевших зафиксированы в системе среднего профессионального образования.
По официальным данным, коронавирусом болеют 152 школьника и 26 воспитанников детских садов. Три детских садика полностью закрыты на карантин.
Частично закрыты 82 дошкольных учреждения. На карантине находятся 148 групп. Общее число детей с ОРВИ составляет 1286.