179 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

596 пациентов скончались в инфекционных стационарах за весь период пандемии. За минувшие сутки зарегистрировано шесть смертельных случаев. По данным оперштаба, умер 66-летний мужчина и пять женщин. Двум пациенткам было 85 лет, остальным - 58, 61, 73 года.