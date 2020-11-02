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179 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

2 ноября 2020, 12:08
Шесть человек умерли от инфекции.

17 662 случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области, суточный прирост составил 179. Данные оперативного штаба озвучил на правительственном совещании министр здравоохранения Константин Хальзов.

Согласно подсчетам на 2 октября, за сутки выдали 56 отрицательных тестов на коронавирус. Таким образом уже выписали с выздоровлением 14 501 местного жителя.

Всего сделано 719 040 тестов на Covid-19.

596 пациентов скончались в инфекционных стационарах за весь период пандемии. За минувшие сутки зарегистрировано шесть смертельных случаев. По данным оперштаба, умер 66-летний мужчина и пять женщин. Двум пациенткам было 85 лет, остальным - 58, 61, 73 года.

В реанимации за жизнь борются 115 человек с коронавирусом, 31 – на ИВЛ.

Инфекционные больницы приняли уже 3 859 местных жителей с подтвержденной инфекцией, а также с возможным заражением. В ЦРБ таких пациентов 1 502.

ОРВИ подтвердили за сутки у 1 529 человек, 28 положили в больницу.

За прошлую неделю ОРВИ диагностировали у 30 749 новосибирцев, с гриппом в больницы пока никто не обращался.

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