179 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

17 662 случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области, суточный прирост составил 179. Данные оперативного штаба озвучил на правительственном совещании министр здравоохранения Константин Хальзов.
Согласно подсчетам на 2 октября, за сутки выдали 56 отрицательных тестов на коронавирус. Таким образом уже выписали с выздоровлением 14 501 местного жителя.
Всего сделано 719 040 тестов на Covid-19.
596 пациентов скончались в инфекционных стационарах за весь период пандемии. За минувшие сутки зарегистрировано шесть смертельных случаев. По данным оперштаба, умер 66-летний мужчина и пять женщин. Двум пациенткам было 85 лет, остальным - 58, 61, 73 года.
В реанимации за жизнь борются 115 человек с коронавирусом, 31 – на ИВЛ.
Инфекционные больницы приняли уже 3 859 местных жителей с подтвержденной инфекцией, а также с возможным заражением. В ЦРБ таких пациентов 1 502.
ОРВИ подтвердили за сутки у 1 529 человек, 28 положили в больницу.
За прошлую неделю ОРВИ диагностировали у 30 749 новосибирцев, с гриппом в больницы пока никто не обращался.