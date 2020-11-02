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Новосибирский минздрав рассказал, кому полагается тест на коронавирус

2 ноября 2020, 11:49
Госпитализации подлежит не каждый пациент с коронавирусом.

2 ноября региональный Минздрав напомнил, в каких случаях делается бесплатный и обязательный тест на коронавирус. Релиз распространила пресс-служба Правительства НСО.

Тесты должны делать тем, кто контактировал с заболевшим коронавирусом и у кого появились следующие симптомы: температура выше 38,5 градусов более трёх дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель. Среди симптомов упоминается затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях COVID-19 сопровождают тошнота, рвота и диарея.

Чиновники подчеркнули, что все медучреждения работают строго в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. Тесты без медицинских показаний не выполняются.

Госпитализации подлежит не каждый пациент с коронавирусом. В госпиталь кладут лишь тех, у кого дыхательная недостаточность и кому необходима кислородная поддержка.

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