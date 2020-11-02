В детских поликлиниках Новосибирска проводят диспансеризацию несмотря на пандемию

Диспансеризация детей в поликлиниках Новосибирской области продолжится несмотря на пандемию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Аксенова.
По словам чиновницы, явных причин для ограничений нет, ведь заболеваемость среди детей минимальна. К тому же ситуация в детских поликлиниках стабильная. В медучреждениях принимают меры безопасности, не пропускают пациентов с температурой.
«Если по срокам действительно нужно пройти, есть возможность и вас приглашают, то я не вижу какой-то проблемы в этом», - считает Елена Аксёнова.