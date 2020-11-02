atas.info
ГлавноеВсе новости

В детских поликлиниках Новосибирска проводят диспансеризацию несмотря на пандемию

2 ноября 2020, 15:55
Детей с температурой не пускают в поликлиники.

Диспансеризация детей в поликлиниках Новосибирской области продолжится несмотря на пандемию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Аксенова.

По словам чиновницы, явных причин для ограничений нет, ведь заболеваемость среди детей минимальна. К тому же ситуация в детских поликлиниках стабильная. В медучреждениях принимают меры безопасности, не пропускают пациентов с температурой.

«Если по срокам действительно нужно пройти, есть возможность и вас приглашают, то я не вижу какой-то проблемы в этом», - считает Елена Аксёнова.

Напомним, что в области отменили плановую помощь в поликлиниках, пока ситуация не стабилизируется.

Материалы по теме
В Новосибирской области 118 учителей заразились коронавирусомВ Новосибирской области высокий уровень заболеваемости коронавирусом Восемь пациентов заболели коронавирусом за сутки в Бердске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52