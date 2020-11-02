В городе Обь построили магистральный водовод

В городе Обь завершено строительство магистрального водовода протяженностью 6,7 километров. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Это первый в текущем году завершенный объект федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология».
Строительство началось в 2019 году и завершено строго по графику. Общая его стоимость составила 154,9 млн рублей. Преимущественно, это средства федерального и регионального бюджетов.
С введением объекта в эксплуатацию большее количество жителей города будет обеспечено качественной питьевой водой. Также появится возможность подключить к новому водопроводу села Толмачёво и Красноглинное. На этот этап работ уже завершается государственная экспертиза.