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В городе Обь построили магистральный водовод

2 ноября 2020, 19:03
С введением объекта в эксплуатацию большее количество жителей города будет обеспечено качественной питьевой водой.

В городе Обь завершено строительство магистрального водовода протяженностью 6,7 километров. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Это первый в текущем году завершенный объект федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология».

Строительство началось в 2019 году и завершено строго по графику. Общая его стоимость составила 154,9 млн рублей. Преимущественно, это средства федерального и регионального бюджетов.

С введением объекта в эксплуатацию большее количество жителей города будет обеспечено качественной питьевой водой. Также появится возможность подключить к новому водопроводу села Толмачёво и Красноглинное. На этот этап работ уже завершается государственная экспертиза.

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