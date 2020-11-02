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В Новосибирске пропал 17-летний длинноволосый подросток

2 ноября 2020, 17:19
Последний раз парня видели в Октябрьском районе Новосибирска.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 17-летнего Абибилла уулу Байманаса. Последний раз парня видели в Октябрьском районе Новосибирска, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы подростка: 170 сантиметров роста, худощавое телосложение, черные длинные волосы, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят обратиться по телефонам. 112 - телефон официальных служб или 8-800-700-54-52 (номер волонтеров).

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#Новости#Происшествия
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