В новосибирском метрополитене упал пассажиропоток

Жители Новосибирска стали реже пользоваться метро из-за распространения коронавируса. Пассажиропоток упал до 180,6 тыс. человек.
По данным Сибкрай, это составляет 76,6% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на то, что метрополитен является наиболее безопасным видом транспорта, горожане предпочитают находиться дома.
В метрополитене заявляют, что за счет больших площадей, малой скученности людей, мощной вентиляции подземка достаточна безопасна в период пандемии. К тому же метрополитен ввел жесткие требования: обязательное ношение масок и дезинфекция вагонов и всех объектов метро.