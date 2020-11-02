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В новосибирском метрополитене упал пассажиропоток

2 ноября 2020, 10:05
В метро обязательное ношение масок.

Жители Новосибирска стали реже пользоваться метро из-за распространения коронавируса. Пассажиропоток упал до 180,6 тыс. человек.

По данным Сибкрай, это составляет 76,6% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что метрополитен является наиболее безопасным видом транспорта, горожане предпочитают находиться дома.

В метрополитене заявляют, что за счет больших площадей, малой скученности людей, мощной вентиляции подземка достаточна безопасна в период пандемии. К тому же метрополитен ввел жесткие требования: обязательное ношение масок и дезинфекция вагонов и всех объектов метро.

#Новости#Город
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