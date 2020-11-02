В новосибирском метрополитене упал пассажиропоток

В метрополитене заявляют, что за счет больших площадей, малой скученности людей, мощной вентиляции подземка достаточна безопасна в период пандемии. К тому же метрополитен ввел жесткие требования: обязательное ношение масок и дезинфекция вагонов и всех объектов метро.