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В Новосибирской области варварски уничтожили лес на 29 млн рублей

2 ноября 2020, 10:42
Под суд отправят директора ООО.

Гендиректор новосибирского предприятия незаконно вырубил лес на сумму 29 млн рублей.

По данным генпрокуратуры РФ, ООО «Геал Плюс» занималось незаконной деятельностью на территории Кубовинского лесного хозяйства. Не имея лицензии на добычу песчано-гравийной породы, предприятие разработало карьер. За три месяца было вырублено деревьев на 29 млн рублей. Сосны и березы были вывезены на пилорамы Новосибирской области, а затем проданы. В прокуратуре уточнили, что работники предприятия якобы не знали о преступных действиях руководства.

Для возмещения ущерба лесному фонду на имущество гендиректора наложили арест. Речь идет о квартире, земельном участке и доме.

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#Новости#Происшествия
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