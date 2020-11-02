В Новосибирской области варварски уничтожили лес на 29 млн рублей

По данным генпрокуратуры РФ, ООО «Геал Плюс» занималось незаконной деятельностью на территории Кубовинского лесного хозяйства. Не имея лицензии на добычу песчано-гравийной породы, предприятие разработало карьер. За три месяца было вырублено деревьев на 29 млн рублей. Сосны и березы были вывезены на пилорамы Новосибирской области, а затем проданы. В прокуратуре уточнили, что работники предприятия якобы не знали о преступных действиях руководства.