Из-за коронавируса на карантин закрыли детский сад на Родниках

В Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрылось еще одно дошкольное учреждение. С 27 октября по 6 ноября не работает детский сад №85 на улице Гребенщикова в микрорайоне Родники.
Как сообщили НГС в региональном Минобре, это сделано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавируса. К карантину привело заражение ребят в одной из групп.
Также в детсаду ушли на больничный все повара. В детском саду уже провели в дезинфекцию.
Еще один детский сад - № 450 - переведен в режим карантина из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Дата открытия этого детского сада пока не называется.