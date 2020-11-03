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Из-за коронавируса на карантин закрыли детский сад на Родниках

3 ноября 2020, 17:05
В детском саду уже провели в дезинфекцию.

В Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрылось еще одно дошкольное учреждение. С 27 октября по 6 ноября не работает детский сад №85 на улице Гребенщикова в микрорайоне Родники.

Как сообщили НГС в региональном Минобре, это сделано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавируса. К карантину привело заражение ребят в одной из групп.

Также в детсаду ушли на больничный все повара. В детском саду уже провели в дезинфекцию.

Еще один детский сад - № 450 - переведен в режим карантина из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Дата открытия этого детского сада пока не называется.

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