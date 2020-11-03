atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Бердска Шестернин прислал отписку в ответ на журналистский запрос

3 ноября 2020, 16:52
На 6 из 11 Шестернин отреагировал одинаково: "Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска".

Мэр Бердска Евгений Шестернин односложно ответил на журналистский запрос, направленный ему изданием "Курьер.Среда.Бердск". Ответы градоначальника были односложными и очень напоминали стандартную циничную чиновничью отписку. Всего Евгению Анатольевичу были заданы 11 вопросов.

На шесть из них он отреагировал одинаково: "Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска". Еще на три немногословный чиновник ответил: "Данный вопрос регулируются Уставом г. Бердска". В поисках ответов на оставшиеся вопросы рекомендовал обратиться к материалам сессии Совета депутатов города Бердска от 18 июня 2020 года.

Таким образом, из материала издания "Курьер.Среда.Бердск" читатели так и не узнали ничего о планах градоначальника после 27 ноября, когда у Шестернина истекает срок контракта. В течение месяца после этого депутаты должны объявить конкурс на соискание должности нового мэра Бердска.

О своих планах после 27 ноября мэр жителям Бердска ничего не рассказал. Также он посчитал лежащими за пределами компетенции администрации Бердска вопросы, есть ли у него преемник, и если есть, то кто он?

Материалы по теме
Мэр Бердска Евгений Шестернин хочет объявить голодовкуСотрудник администрации избил журналиста в БердскеУ дочери экс-главы ОМВД Бердска суд отобрал землю
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52