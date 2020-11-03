Мэр Бердска Шестернин прислал отписку в ответ на журналистский запрос

Мэр Бердска Евгений Шестернин односложно ответил на журналистский запрос, направленный ему изданием "Курьер.Среда.Бердск". Ответы градоначальника были односложными и очень напоминали стандартную циничную чиновничью отписку. Всего Евгению Анатольевичу были заданы 11 вопросов.
На шесть из них он отреагировал одинаково: "Данный вопрос не относятся к деятельности администрации города Бердска". Еще на три немногословный чиновник ответил: "Данный вопрос регулируются Уставом г. Бердска". В поисках ответов на оставшиеся вопросы рекомендовал обратиться к материалам сессии Совета депутатов города Бердска от 18 июня 2020 года.
Таким образом, из материала издания "Курьер.Среда.Бердск" читатели так и не узнали ничего о планах градоначальника после 27 ноября, когда у Шестернина истекает срок контракта. В течение месяца после этого депутаты должны объявить конкурс на соискание должности нового мэра Бердска.
О своих планах после 27 ноября мэр жителям Бердска ничего не рассказал. Также он посчитал лежащими за пределами компетенции администрации Бердска вопросы, есть ли у него преемник, и если есть, то кто он?