Сотрудник администрации избил журналиста в Бердске

«Взбешённый человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», — несколько раз со всей силы ударил его по лицу», — пишет «Свидетель». Произошло это в редакции издания.