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Сотрудник администрации избил журналиста в Бердске

2 ноября 2020, 20:37
Произошло это в редакции издания «Свидетель».

В Бердске сотрудник пресс-службы городской администрации напал на журналиста газеты «Свидетель» Сергея Болдырева. Скандал широко обсуждается в бердских соцсетях.

«Взбешённый человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», — несколько раз со всей силы ударил его по лицу», — пишет «Свидетель». Произошло это в редакции издания.

Коллеги предполагают, что такую реакцию у гостя мог вызвать репост в группе ВК «Бердск. Всё плохо». Администратором паблика также является Сергей Болдырев. Он написал заявление в полицию.

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#Новости#Криминал
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