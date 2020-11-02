Сотрудник администрации избил журналиста в Бердске

В Бердске сотрудник пресс-службы городской администрации напал на журналиста газеты «Свидетель» Сергея Болдырева. Скандал широко обсуждается в бердских соцсетях.
«Взбешённый человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», — несколько раз со всей силы ударил его по лицу», — пишет «Свидетель». Произошло это в редакции издания.
Коллеги предполагают, что такую реакцию у гостя мог вызвать репост в группе ВК «Бердск. Всё плохо». Администратором паблика также является Сергей Болдырев. Он написал заявление в полицию.