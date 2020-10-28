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В Сузуне полицейский жестоко избил спящего мужчину

28 октября 2020, 16:41
Полицейский обиделся, что пьяный мужчина не проснулся по его требованию.

Черепановским отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового полиции из Сузуна. Он обвиняется в превышении своих должностных полномочий, совершенном с применением насилия и сопряженном с причинением тяжких последствий.

Ночью 14 июля полицейский получил сообщение, что пьяный мужчина ломает дверь своей сожительницы. Прибыв на место, страж порядка увидел во дворе спящего дебошира.

Полицейский попытался разбудить мужчину, однако сделать этого не удалось. Пьяный продолжал спать. Тогда рассвирепевший участковый 15 раз с силой ударил спящего мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело отправляется в суд.

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