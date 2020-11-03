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Пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области ожидается на Новый год

3 ноября 2020, 11:33
Ученые спрогнозировали пандемию с учетом вакцинации населения.

Ученые ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области в конце 2020 года. К такому выводу пришли сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий.

Ученые центра создали метамодель распространения коронавируса, которая строится с учетом различных факторов. Среди них в том числе меры, предпринимаемые властями для борьбы с коронавирусом: масочный режим, режим самоизоляции и другие ограничения.

По словам первого заместителя директора Андрея Юрченко, вакцинация является действенным способом остановить рост коронавируса. Так, если прививать по 10 тыс. человек в день, то на сто человек сократится число зараженных. Если вакцинацию будут проходить по 30 тыс. сибиряков ежедневно, то заболевших будет менее 330 человек.

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