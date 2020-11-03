Пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области ожидается на Новый год

По словам первого заместителя директора Андрея Юрченко, вакцинация является действенным способом остановить рост коронавируса. Так, если прививать по 10 тыс. человек в день, то на сто человек сократится число зараженных. Если вакцинацию будут проходить по 30 тыс. сибиряков ежедневно, то заболевших будет менее 330 человек.