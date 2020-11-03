Пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области ожидается на Новый год

Ученые ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области в конце 2020 года. К такому выводу пришли сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий.
Ученые центра создали метамодель распространения коронавируса, которая строится с учетом различных факторов. Среди них в том числе меры, предпринимаемые властями для борьбы с коронавирусом: масочный режим, режим самоизоляции и другие ограничения.
По словам первого заместителя директора Андрея Юрченко, вакцинация является действенным способом остановить рост коронавируса. Так, если прививать по 10 тыс. человек в день, то на сто человек сократится число зараженных. Если вакцинацию будут проходить по 30 тыс. сибиряков ежедневно, то заболевших будет менее 330 человек.