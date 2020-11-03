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Коронавирус не помешал реализации инвестпроектов в Новосибирской области

3 ноября 2020, 10:26
Область продолжит активную инвестиционную деятельность в 2021 году.

Крупные инвестиционные проекты в Новосибирской области реализуются несмотря на пандемию коронавируса.

Губернатор Андрей Травников считает, что сложности, которые возникли в период распространения коронавирусной инфекции, не должны повлиять на инвестиционную деятельность в регионе и в будущем году. В текущем году пандемия не затормозила ни один проект.

Новосибирская область в рейтинге Агентства стратегических инициатив отстояла свои позиции в 20-ке. При этом губернатор намерен улучшить это значение.

Андрей Травников отметил рекордный объем инвестиций, который получил регион в прошлом году. В Новосибирской области созданы все условия для развития инвестиционной деятельности в регионе. В частности, это господдержка до 25% от затрат. Ей воспользовалась в 2019 году 31 компания.

Новые проекты дают для области новые рабочие места, дополнительный доход в бюджет. По словам главы минэкономразвития Льва Решетникова, в 2019 году от инвестдеятельности было уплачено 1,2 млрд рублей налогов, работу получили 440 человек.

«Благодаря мерам по поддержке инвестиций в 2019 году объём государственной поддержки в виде налоговых льгот вырос до 5 млрд. руб. При этом на 1 рубль государственной поддержки в 2019 году получено около 2,5 рублей налоговых поступлений, и 13 рублей инвестиций», - отметили в правительстве.

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