Коронавирус не помешал реализации инвестпроектов в Новосибирской области

Крупные инвестиционные проекты в Новосибирской области реализуются несмотря на пандемию коронавируса.
Губернатор Андрей Травников считает, что сложности, которые возникли в период распространения коронавирусной инфекции, не должны повлиять на инвестиционную деятельность в регионе и в будущем году. В текущем году пандемия не затормозила ни один проект.
Новосибирская область в рейтинге Агентства стратегических инициатив отстояла свои позиции в 20-ке. При этом губернатор намерен улучшить это значение.
Андрей Травников отметил рекордный объем инвестиций, который получил регион в прошлом году. В Новосибирской области созданы все условия для развития инвестиционной деятельности в регионе. В частности, это господдержка до 25% от затрат. Ей воспользовалась в 2019 году 31 компания.
Новые проекты дают для области новые рабочие места, дополнительный доход в бюджет. По словам главы минэкономразвития Льва Решетникова, в 2019 году от инвестдеятельности было уплачено 1,2 млрд рублей налогов, работу получили 440 человек.
«Благодаря мерам по поддержке инвестиций в 2019 году объём государственной поддержки в виде налоговых льгот вырос до 5 млрд. руб. При этом на 1 рубль государственной поддержки в 2019 году получено около 2,5 рублей налоговых поступлений, и 13 рублей инвестиций», - отметили в правительстве.