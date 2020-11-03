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В Куйбышеве сосед спас двух детей на пожаре

3 ноября 2020, 19:10
Когда начался пожар, дети спали.

В Куйбышеве Нутром 1 ноября произошел пожар. Сосед погорельцев, старший сержант внутренней службы в отставке Сергей Аскирко, вынес из огня двух детей: 4-летнего мальчика 13-летнюю девочку.

Когда начался пожар, дети спали. На ситуацию обратили внимание, когда огонь уже охватил крышу и веранду.

"Из-за огня и высокой температуры на веранде войти через дверь было невозможно. Поэтому я начал стучаться в окна. В уже сильно задымленной комнате проснулись двое соседских детей, которых я эвакуировал через окно" - рассказал Сергей Аскирко.

Больше в доме людей не было. Подъехавшие пожарные установили, что причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность дымовой трубы.

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