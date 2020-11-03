В Новосибирске рассмотрят дело о хищении 152 млн руб. при строительстве ПЛП

До суда дошло дело о мошенничестве при строительстве железнодорожных путей в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.
Обвинение предъявлено главе компании «СибРегионСтрой» Юрию Белорыбцу. Генпрокуратура РФ уличили его в хищении 152 млн рублей.
В 2008 году с «СибРегионСтроем» был заключен контракт на строительство ж/д путей. Заказчики, УК ПЛП и управление капстроительства области, готовы были заплатить более 491 млн рублей.
По версии следствия, Белорыбец привлек к работам подконтрольные ему «Корпорацию ПСМ» и «Диабаз. В актах подрядчик указывал несоответствующие действительности данные, касающиеся объема работ и покупки материалов. Сумму завысили на 152,8 млн рублей, и компания получили почти 358,9 млн рублей.
После обвиняемый скрывался от правосудия за границей. В 2017 году его нашли в Германии и доставили на родину.