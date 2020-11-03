В Новосибирске рассмотрят дело о хищении 152 млн руб. при строительстве ПЛП

По версии следствия, Белорыбец привлек к работам подконтрольные ему «Корпорацию ПСМ» и «Диабаз. В актах подрядчик указывал несоответствующие действительности данные, касающиеся объема работ и покупки материалов. Сумму завысили на 152,8 млн рублей, и компания получили почти 358,9 млн рублей.