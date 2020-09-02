В Новосибирске ветерана боев в Сирии осудили условно за мошенничество

В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим командиром батальона обеспечения учебного процесса Новосибирского высшего военного командного училища. Александр Федоров обвинялся в мошенничестве.
Военный суд установил, что вместе со своим подельником Романам Манаевым, майор Федотов смог выманить для себя у абитуриента 100 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ». Старший лейтенант Манаев смог убедить своего бывшего подчиненного, что тот сможет поступить в военное училище. Но на медкомиссии у абитуриента заметили татуировки, которые якобы могли помешать поступить на факультет войсковой разведки. Федотов вызвался решить проблему за 200 тысяч, которые они разделили с Манаевым.
При этом абитуриент поступил в военное училище сам.
Еще одним эпизодом стало то, что в ноябре 2017 года комбат получил от другого курсанта два новых iPhone X стоимостью 90 тысяч рублей каждый. Техника полагалась за содействие в восстановлении в училище, хотя курсант восстановился сам.
Военсуд учел заслуги комбата при несении службы в Сирии и награждение медалью Суворова. Ему назначили наказание в виде одного года условно.