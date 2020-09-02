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В Новосибирске ветерана боев в Сирии осудили условно за мошенничество

2 сентября 2020, 15:31
Бывшему командиру батальона обеспечения учебного процесса НВВКУ Александру Федорову дали год условно

В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим командиром батальона обеспечения учебного процесса Новосибирского высшего военного командного училища. Александр Федоров обвинялся в мошенничестве.

Военный суд установил, что вместе со своим подельником Романам Манаевым, майор Федотов смог выманить для себя у абитуриента 100 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ». Старший лейтенант Манаев смог убедить своего бывшего подчиненного, что тот сможет поступить в военное училище. Но на медкомиссии у абитуриента заметили татуировки, которые якобы могли помешать поступить на факультет войсковой разведки. Федотов вызвался решить проблему за 200 тысяч, которые они разделили с Манаевым.

При этом абитуриент поступил в военное училище сам.

Еще одним эпизодом стало то, что в ноябре 2017 года комбат получил от другого курсанта два новых iPhone X стоимостью 90 тысяч рублей каждый. Техника полагалась за содействие в восстановлении в училище, хотя курсант восстановился сам.

Военсуд учел заслуги комбата при несении службы в Сирии и награждение медалью Суворова. Ему назначили наказание в виде одного года условно.

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