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В Новосибирске в День народного единства ожидается сильный ветер

3 ноября 2020, 18:04
Из-за перепадов температур возможен гололёд.

В Новосибирске с 4 по 6 ноября прогнозируется мокрый снег и штормовой ветер. В порывах его сила будет достигать 19 м/с.

В среду днем синоптики прогнозируют 0...-2 градуса днем. Ночью похолодает до -5.

В четверг чуть потеплеет. Ожидается −1..-3 ночью и +1..+3 днём.

В пятницу сохранится похожая погода. Ночью будет около нуля, а днем +2...+4 градуса.

В мэрии предупреждают автолюбителей, что из-за перепадов температур возможен гололёд. Кроме того, новосибирцев просят чистить балконы от снега и льда. В случае ЧС необходимо звонить по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

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#Новости#Общество
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