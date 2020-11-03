atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области чиновник избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг

3 ноября 2020, 16:34
Ему не понравилась запись пенсионера в социальных сетях

В Новосибирской области набирает обороты скандал после избиения в Бердске местным чиновником 68-летнего журналиста Сергея Болдырева. Подробности произошедшего приводят местные издания «Свидетель» и «Бердск Онлайн».

Болдырев, подвергшийся нападению на рабочем месте, опознал в обидчике сотрудника пресс-центра мэрии Кирилла Цветкова. Накануне вечером он влетел в редакцию «Свидетеля», где Болдырев работает внештатником, подбежал к нему и несколько раз ударил по лицу со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу».

Чиновник мотивировал свое поведение кибербуллингом со стороны Болдырева в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Бердск Онлайн». По данным журналистов он признал, что «можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети». Цветкову не понравилось, что Болдырев критиковал в социальной сети его манеру письма и «систематически травил, издевался». Терпение чиновника лопнуло, когда журналист ввел хэштег #Кирюша.

По версии Болдырева, Цветков разозлился из‑за комментариев в группе «Бердск: Все плохо», которую ведет журналист. Предметом обиды стали слова «Гвозди бы делать из таких комментаторов».

Пострадавший журналист-блогер обратился к медикам и зафиксировал побои. У пенсионера разбита губа и подскочило давление. Он обратился в полицию.

В мэрии Бердска заявили, что «если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции». И тут же прикрылись тем, что у Цветкова 2 ноября якобы был отгул.

Материалы по теме
553 случая коронавируса выявили в БердскеУ дочери экс-главы ОМВД Бердска суд отобрал землю24 школьника и три детсадовца заболели коронавирусом в Бердске
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52