В Новосибирской области чиновник избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг

В Новосибирской области набирает обороты скандал после избиения в Бердске местным чиновником 68-летнего журналиста Сергея Болдырева. Подробности произошедшего приводят местные издания «Свидетель» и «Бердск Онлайн».
Болдырев, подвергшийся нападению на рабочем месте, опознал в обидчике сотрудника пресс-центра мэрии Кирилла Цветкова. Накануне вечером он влетел в редакцию «Свидетеля», где Болдырев работает внештатником, подбежал к нему и несколько раз ударил по лицу со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу».
Чиновник мотивировал свое поведение кибербуллингом со стороны Болдырева в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Бердск Онлайн». По данным журналистов он признал, что «можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети». Цветкову не понравилось, что Болдырев критиковал в социальной сети его манеру письма и «систематически травил, издевался». Терпение чиновника лопнуло, когда журналист ввел хэштег #Кирюша.
По версии Болдырева, Цветков разозлился из‑за комментариев в группе «Бердск: Все плохо», которую ведет журналист. Предметом обиды стали слова «Гвозди бы делать из таких комментаторов».
Пострадавший журналист-блогер обратился к медикам и зафиксировал побои. У пенсионера разбита губа и подскочило давление. Он обратился в полицию.
В мэрии Бердска заявили, что «если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции». И тут же прикрылись тем, что у Цветкова 2 ноября якобы был отгул.