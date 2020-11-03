В Новосибирской области чиновник избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг

Чиновник мотивировал свое поведение кибербуллингом со стороны Болдырева в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Бердск Онлайн». По данным журналистов он признал, что «можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети». Цветкову не понравилось, что Болдырев критиковал в социальной сети его манеру письма и «систематически травил, издевался». Терпение чиновника лопнуло, когда журналист ввел хэштег #Кирюша.