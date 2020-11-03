В жилом доме в Новосибирске обрушился потолок

«Образовалась дыра. Обвалилась сначала штукатурка. Были видны перекрытия, которые сгнили. Приезжала комиссия, определили, что вскрывать потолок нужно по всей квартире, так как все перекрытия сгнили», - написала она. Женщина добавила, что в УК «Октябрьская» прежде жильцы много раз обращались, то там никак не реагировали на эти запросы.