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В жилом доме в Новосибирске обрушился потолок

3 ноября 2020, 17:47
Судьба дома остается открытой.

В доме №19 по улице Кузьмы Минина обвалился потолок. Произошло это еще 28 октября. Происшествие стало достоянием общественности после того, как одна из жительниц дома обнародовала видео в соцсетях.

«Образовалась дыра. Обвалилась сначала штукатурка. Были видны перекрытия, которые сгнили. Приезжала комиссия, определили, что вскрывать потолок нужно по всей квартире, так как все перекрытия сгнили», - написала она. Женщина добавила, что в УК «Октябрьская» прежде жильцы много раз обращались, то там никак не реагировали на эти запросы.

Теперь женщина с детьми вынуждена пока жить у соседей. Переехать семье некуда. Судьба дома остается открытой: будут ли там делать ремонт? И если будут, то когда?

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