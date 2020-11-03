Жительницу Новосибирской области судят за убийство навязчивого поклонника

По версии следствия, 15 августа в СНТ «Клен» обвиняемая отдыхала в компании двоих мужчин у себя на даче. Они распивали алкоголь в хозпостройке. В ходе застолья один гость решил прогуляться, оставив женщину с другим гостем наедине. Тот начал приставать к хозяйке и никак не реагировал на ее просьбы прекратить домогательства. Тогда женщина схватила нож со стола и нанесла удар в грудь. После она вызвала полицию и скорую помощь.