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Жительницу Новосибирской области судят за убийство навязчивого поклонника

3 ноября 2020, 13:33
Обвиняемая сама вызвала скорую и полицию.

43-летнюю жительница Новосибирской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в убийстве мужчины из-за домогательств.

По версии следствия, 15 августа в СНТ «Клен» обвиняемая отдыхала в компании двоих мужчин у себя на даче. Они распивали алкоголь в хозпостройке. В ходе застолья один гость решил прогуляться, оставив женщину с другим гостем наедине. Тот начал приставать к хозяйке и никак не реагировал на ее просьбы прекратить домогательства. Тогда женщина схватила нож со стола и нанесла удар в грудь. После она вызвала полицию и скорую помощь.

42-летний потерпевший не выжил. Женщину намерены судить за убийство.

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#Новости#Криминал
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