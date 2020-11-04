БК «Новосибирск» выбыл из Кубка России

Как и в первом поединке, новосибирские баскетболисты долго вели в счете, но в конечном итоге преимущество удержать не смогли. "Четкому объяснению тому, что происходит с командой второй матч подряд, я дать пока не могу. Сейчас склоняюсь, что это последствие болезни, не тренировались", - заявил главный тренер "Новосибирска" Владимир Павнев.