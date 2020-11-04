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БК «Новосибирск» выбыл из Кубка России

4 ноября 2020, 18:51
Они уступили команде "Восток-65" из Южно-Сахалинска.

Баскетбольный клуб "Новосибирск" проиграл и вторую игру 1/8 финала Кубка России команде "Восток-65" из Южно-Сахалинска. В ответном поединке сибиряки уступили 70:75.

Как и в первом поединке, новосибирские баскетболисты долго вели в счете, но в конечном итоге преимущество удержать не смогли. "Четкому объяснению тому, что происходит с командой второй матч подряд, я дать пока не могу. Сейчас склоняюсь, что это последствие болезни, не тренировались", - заявил главный тренер "Новосибирска" Владимир Павнев.

5 ноября команды сыграют еще раз. На этот раз - в рамках Суперлиги-1.

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