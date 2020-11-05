Новосибирское «Динамо» обыграло «Надежду» 62:45

Баскетболистки новосибирского "Динамо" на своем паркете обыграли "Надежду" из Оренбургской области. Счет встречи 62:45.
В первой четверти гости вырвались вперед на 10 очков. Однако потом игра проходила под диктовку динамовок. Самой результативной вновь стала Джиллиан Аллейн. Она набрала 13 очков и сделала 10 подборов.
Теперь в суперлиге наступает перерыв, связанный с играми сборной. В национальную команду из "Динамо" вызвана Марина Голдырева. Следующий матч "Динамо" проведет 15 ноября в Красноярске против "Енисея".