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Новосибирское «Динамо» обыграло «Надежду» 62:45

5 ноября 2020, 22:12
Самой результативной вновь стала Джиллиан Аллейн.

Баскетболистки новосибирского "Динамо" на своем паркете обыграли "Надежду" из Оренбургской области. Счет встречи 62:45.

В первой четверти гости вырвались вперед на 10 очков. Однако потом игра проходила под диктовку динамовок. Самой результативной вновь стала Джиллиан Аллейн. Она набрала 13 очков и сделала 10 подборов.

Теперь в суперлиге наступает перерыв, связанный с играми сборной. В национальную команду из "Динамо" вызвана Марина Голдырева. Следующий матч "Динамо" проведет 15 ноября в Красноярске против "Енисея".

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