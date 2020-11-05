Новосибирцам предложили выбрать названия скверов в Калининском районе

Сегодня, 5 ноября, чиновники мэрии Новосибирска предложили жителям города поучаствовать в опросе. Его цель - выбрать названия для городских скверов, бульваров и аллей Калининского района.
Участники могут высказать мнение о наименованиях 7 зеленых уголков. Название можно выбрать из предложенных или оставить свой вариант.
- Итоги рассмотрят эксперты комиссии по присвоению наименований. Голосование продлится до 19 ноября. Присоединяйтесь! - призвала мэрия через свой аккаунт ВКонтакте.
Чиновники уточнили, что Горзеленхоз ухаживает за 96 зелеными зонами, и только 18 имеют официальные наименования. Принять участие в опросе можно по ссылке.