В Новосибирск на фестиваль приедут Сергей Никоненко и Сергей Маковецкий

С 3 по 6 декабря жители региона смогут посмотреть спектакли фестиваля «Новосибирские сезоны – 2020». Его организуют в рамках нацпроекта «Культура».
- Нам необходимо расширять зону своего творческого влияния, демонстрируя стране и миру то, что делают сибиряки. С другой стороны, мы и сами нуждаемся в творческой «подпитке»: наши театры должны видеть у себя звезд театра и кино. Фестиваль «Новосибирские сезоны» дает новосибирской публике такую возможность, – заявила на пресс-конференции региональный министр культуры Наталья Ярославцева.
Чиновница отметила, что фестиваль проведут с учетом коронавирусной ситуации. В частности, на данный момент концерты и спектакли проходят с заполняемостью залов на половину, а билеты продаются в электронном виде.
Народный артист России Сергей Никоненко 3 декабря представит зрителям моноспектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин». На следующий день на сцене окажется Сергей Маковецкий в трагикомедии «Папа».
5 декабря Современный театр антрепризы представит спектакль «Мизери» по триллеру Стивена Кинга. В нем играют народная артистка России Евгения Добровольская и заслуженный артист России Даниил Спиваковский.
Завершает фестиваль 6 декабря Даниил Спиваковский с моноспектаклем «Метель» по повести Александра Пушкина. Артист выйдет на сцену вместе с новосибирским пианистом Львом Терсковым.