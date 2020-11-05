В Новосибирск на фестиваль приедут Сергей Никоненко и Сергей Маковецкий

- Нам необходимо расширять зону своего творческого влияния, демонстрируя стране и миру то, что делают сибиряки. С другой стороны, мы и сами нуждаемся в творческой «подпитке»: наши театры должны видеть у себя звезд театра и кино. Фестиваль «Новосибирские сезоны» дает новосибирской публике такую возможность, – заявила на пресс-конференции региональный министр культуры Наталья Ярославцева.