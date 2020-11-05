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В Новосибирск на фестиваль приедут Сергей Никоненко и Сергей Маковецкий

5 ноября 2020, 12:44
Фестиваль «Новосибирские сезоны-2020» пройдет в рамках нацпроекта «Культура» с 3 по 6 декабря

С 3 по 6 декабря жители региона смогут посмотреть спектакли фестиваля «Новосибирские сезоны – 2020». Его организуют в рамках нацпроекта «Культура».

- Нам необходимо расширять зону своего творческого влияния, демонстрируя стране и миру то, что делают сибиряки. С другой стороны, мы и сами нуждаемся в творческой «подпитке»: наши театры должны видеть у себя звезд театра и кино. Фестиваль «Новосибирские сезоны» дает новосибирской публике такую возможность, – заявила на пресс-конференции региональный министр культуры Наталья Ярославцева.

Чиновница отметила, что фестиваль проведут с учетом коронавирусной ситуации. В частности, на данный момент концерты и спектакли проходят с заполняемостью залов на половину, а билеты продаются в электронном виде.

Народный артист России Сергей Никоненко 3 декабря представит зрителям моноспектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин». На следующий день на сцене окажется Сергей Маковецкий в трагикомедии «Папа».

5 декабря Современный театр антрепризы представит спектакль «Мизери» по триллеру Стивена Кинга. В нем играют народная артистка России Евгения Добровольская и заслуженный артист России Даниил Спиваковский.

Завершает фестиваль 6 декабря Даниил Спиваковский с моноспектаклем «Метель» по повести Александра Пушкина. Артист выйдет на сцену вместе с новосибирским пианистом Львом Терсковым.

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