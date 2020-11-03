XIХ фестиваль национальных культ «Новосибирск – город дружбы» пройдет онлайн 4 ноября

В среду, 4 ноября, в 14.00 начнется онлайн-трансляция XIХ фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы». Он посвящен отмечаемому Дню народного единства и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии.
Помимо чиновников фестиваль проводит Ассоциация национально-культурных автономий и национальных организаций «Содружество». Как отмечают в мэрии, это одно из самых ярких мероприятий в истории города. Ежегодно национальные организации представляют свои традиции и обычаи, демонстрируя единство российского народа.
В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы. Поэтому концерт, который состоится на сцене Дворца культуры железнодорожников, позволит зрителю оказаться в мае 1945 года, встретить победителей и ощутить радость Победы, считают в мэрии. Трансляция фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы» состоится на телеканале ОТС и на YouTube.