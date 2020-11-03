XIХ фестиваль национальных культ «Новосибирск – город дружбы» пройдет онлайн 4 ноября

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы. Поэтому концерт, который состоится на сцене Дворца культуры железнодорожников, позволит зрителю оказаться в мае 1945 года, встретить победителей и ощутить радость Победы, считают в мэрии. Трансляция фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы» состоится на телеканале ОТС и на YouTube.